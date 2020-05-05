На Буковині виявили 37 нових випадків коронавірусу

У Чернівецькій області кількість інфікованих коронавірусом зросла до 1 985, за останню добу зафіксували 37 нових випадків зараження.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

– Встановлено 37 нових випадків інфікування коронавірусом. Двоє буковинців за цю добу померли, 42 людей одужали. Загальна кількість людей, які одужали, досягла 217 осіб, — заявив він.

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Нагадаємо, у лікарнях Чернівців закінчилися місця для хворих на Covid-19.