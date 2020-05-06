Пожежі в Україні: на Житомирщині гасять ліси, у Чорнобилі – торф’яники

У Чорнобильській зоні на Київщині та у Житомирській області станом на ранок середи, 6 травня, продовжується ліквідація окремих осередків тління пеньків, лісової підстилки, торф’яників.

– Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані. Станом на 7.00 6 травня силами лісових господарств ДАЗВ продовжується ліквідація окремих осередків тління торф’яників, – повідомляють у ДСНС.

До гасіння залучено 53 людини та 31 одиниця техніки лісових господарств.

Читайте: Під Чорнобилем гасять кілька осередків тління торф’яників

У Житомирській області локалізовані пожежі у лісових масивах на території Лугинського та Олевського районів.

5 травня ліквідовано загорання лісової підстилки на території Поліського природного заповідника поблизу с. Рудня-Перганська Олевського району.

Раніше Факти ICTV писали, що рятувальники змогли локалізувати лісову пожежу поблизу сіл Крива Гора та Рудьки – Буряківка.