Саакашвілі назвав посаду, на яку чекає свого призначення від Зеленського

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі повідомив, що чекає на призначення себе головою виконавчого комітету Національної ради реформ.

– Головою виконавчого комітету, а не секретарем, — уточнив Саакашвілі, підтверджуючи інформацію про своє можливе призначення.

Водночас він не повідомив, коли саме може отримати посаду. За повідомленнями у ЗМІ, Саакашвілі можуть призначити головою виконавчого комітету Національної ради реформ у середу, 6 травня.

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Створена у 2014 році Національна рада реформ є спеціальним консультативно-дорадчим органом при президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.

До слова, раніше у ЗМІ з’являлася інформація про можливе висунення Саакашвілі на виборах мера в Одесі як кандидата Слуги народу.