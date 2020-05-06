Скільки заробив Коболєв у квітні – голова Нафтогазу назвав суму

У квітні голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв заробив 47 тис.грн.

Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів.

– За квітень цього року моя зарплата становить 47 з чимось тисяч гривень, оскільки і правління Нафтогазу і наглядова рада ухвалили рішення. Про це ми офіційно повідомили ще минулого тижня – про безумовне виконання ухваленого закону про бюджет України, який обмежує виплати керівним органам державних компаній, – сказав він.

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Нагадаємо, 29 квітня Кабмін підтримав постанову про розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів та винагороду членів наглядових рад. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко зазначив, що до кінця карантину зарплата чиновника не повинна перевищувати 47 тис. грн.