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Факти / Україна / Суспільство

Спалах коронавірусу зафіксували в опорній лікарні Харківщини

У двох медсестер Харківської обласної інфекційної лікарні підтвердили коронавірус.

Про це повідомили у Харківській облдержадміністрації.

Медсестри заразилися після контакту з хворим на роботі. Їх стан оцінюється як середньо важкий, вони госпіталізовані.

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– Вони знаходяться також на лікуванні в нашому закладі. Стан цих хворих середньо важкий без пневмонії, – уточнив директор Харківської обласної інфекційної лікарні Павло Нартов.

Це перші випадки захворювання медперсоналу обласної інфекційної лікарні, яка визначена як перша опорна для прийому пацієнтів з Сovid-19 в області.

Станом на ранок вівторка в регіоні було підтверджено 380 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадки короновірусу, з яких 487 – за добу.

Джерело: Харківська ОДА

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