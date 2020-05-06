У Черкасах жінка стала першим донором плазми в Україні для хворих на Covid-19

Жителька Черкас, яка вилікувалася від коронавірусу, стала першим в Україні донором плазми для хворих на Covid-19.

Юлія Кикоть поділилася, що після пережитої хвороби не могла залишитися осторонь цієї проблеми.

– Коли я побачила у соцмережах, що центр крові запрошує тих, хто перехворів на коронавірус, на плазму крові, я не задумалася ні хвилини, я точно знала, що це треба зробити. Людству дуже важливо знайти ліки, щоб побороти цю недугу. Але ж багато людей вже загинули, навіть в Україні, – розповіла Юлія.

Українські фахівці переконані: порятунком для людства може стати плазма крові тих, хто вже перехворів на Covid-19.

– Сьогодні у нас є чітке розуміння, як зробити цей препарат. Але для його виробництва необхідна плазма, плазма від перехворілих людей з високими титрами, з високими антитілами до Covid-19, пояснила заступник однієї із фармакологічних компаній Оксана Плотнікова.

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До забору крові з антитілами вже підготували центри в Сумах, Шостці, Конотопі, Дніпрі та Харкові. Виробники ліків сподіваються, що восени їм вдасться отримати готовий препарат для лікування хворих на Covid-19.

Експерти попереджають: це – не вакцина для здорових, але дієві ліки для тих, хто заразився.

– В світі існує така практика переливання важко хворим плазми крові тих, хто уже перехворів Covid-19, однак це переважно експериментальна терапія або ж терапія відчаю. Тому що для цього повинні бути добре оснащені лабораторії і це повинні бути спеціалісти, – переконує лікар-інфекціоніст Ольга Терешко.

Медики вітають ініціативу приватних компаній у розробці ліків, але радять не сподіватися поки на чудодійне лікування і суворо дотримуватися всіх пересторог, аби не захворіти.

Нагадаємо, першими донорами плазми у Голівуді стали Том Хенкс та його дружина Рита Вілсон.