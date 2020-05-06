У Дніпрі 63-річна жінка заразила коронавірусом 35 осіб

35 осіб, які захворіли на коронавірус за минулу добу у Дніпрі, ймовірно, заразилися від 63-річної жінки.

Нині вона перебуває у важкому стані в лікарні, заявляють у Дніпровській міськраді.

3 травня жінку госпіталізували до інфекційної лікарні №21.

Читайте: У Дніпрі з 12 травня частково запрацює громадський транспорт

– Фахівці встановили, що всі 35 осіб, у яких Covid-19 виявили за минулу добу в Дніпрі, контактували з нею, – заявили в міськраді.

Хвора також є контактною стосовно свого 37-річного сина, який хворіє на коронавірус з 1 травня. Його контакти зараз також з’ясовують.

Станом на 6 травня, в Дніпровській інфекційної лікарні №21 перебувають 79 пацієнтів, 69 з яких – з підтвердженим діагнозом. Троє хворих – у важкому стані.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області за останню добу виявили 90 випадків Covid-19, загалом у регіоні 568 жителів хворіють на коронавірус, 72 – уже одужали, 4 – померли.

Найбільше нових випадків – у Кривому Розі та Дніпрі.

Джерело: Дніпровська міськрада