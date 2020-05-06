У Дніпропетровській області за останню добу виявили 90 випадків Covid-19, загалом у регіоні 568 жителів хворіють на коронавірус, 72 – уже одужали, 4 – померли.

Найбільше нових випадків – у Кривому Розі та Дніпрі.

– Коронавірус підтвердили у 40 жителів Кривого Рогу, 34 людей із Дніпра, трьох – з Нікополя та по одному з Кам’янського та Новомосковська, – звітують у Дніпропетровській ОДА.

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Крім того, нові випадки зафіксували у Софіївському, Криничанському, Солонянському, Дніпровському, Криворізькому та Новомосковському районах. Усього в області понад 7,7 тис. жителів перевірили на коронавірус.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під Дніпром коронавірусом інфіковані 45 жителів ребцентрів.

Джерело: Дніпропетровська ОДА