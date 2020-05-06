За останню добу в Криму зафіксували 40 нових випадків коронавірусу, з них вісім – у Севастополі.

29 випадків виявили під час протиепідемічних заходів серед лікарів і пацієнтів Алуштинської міської лікарні.

– Ще одного хворого виявили як контактного з раніше підтвердженим випадком, двоє – під час звернення за медичною допомогою, – повідомив “керівник” окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов під час брифінгу.

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З восьми випадків Covid-19 у Севастополі, семеро – будівельники військового об’єкта. Ще один позитивний тест у жінки, яка повернулася з Москви і була на самоізоляції.

Станом на 6 травня 2020 року в Криму підтвердили 266 випадків захворювання, 160 – в Криму, 106 – у Севастополі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 27 квітня у Криму на коронавірус захворіла працівник медичного закладу Кіровського району.

Джерело: Кримська правозахисна група