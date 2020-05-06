Коронавірус у Сумській області: ще 18 осіб захворіло

Коронавірус у Сумській області підтвердили ще у 18 осіб за останню добу.

Covid-19 було зафіксовано у Сумах – 11 людей, Глухові – 1 та у Сумському районі – 6.

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– За весь час пандемії коронавірусу в Україні у м. Суми було виявлено 24 випадки захворювання, у Сумському районі – 7, м. Охтирка – 4, м. Конотоп – 14, Конотопський район – 26, м. Кролевець – 21, Кролевецький район – 8, м. Шостка – 11, Тростянецький район – 2, Роменський район – 1, Недригайлівський район – 1, м. Білопілля – 1, м. Ромни – 4, Глухівський район – 2, м. Глухів – 3, – повідомляє Сумський обласний лабораторний центр.

Станом на 6 травня у закладах охорони здоров’я у Сумській області з 371 ліжка, що визначені для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, зайняті лише 14. Це становить 3,8% від загальної кількості ліжко-місць.

Нагадуємо, що у Сумської області житель хворий на коронавірус інфікував 24 людини, одна з них померла.

Джерело: Сумська ОДА