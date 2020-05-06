У Збройних силах України за минулу добу підтверджено новий випадок захворювання на коронавірус.

Covid-19 виявили у військовослужбовця з Одеської області. Пацієнт лікується вдома під наглядом медичної служби, його стан задовільний, а симптоми захворювання відсутні.

– Станом на 07.00 06 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє 30 осіб. Також за період пандемії одужали 49 людей та 2 летальних випадки, – повідомляє Командування медичних cил ЗСУ.

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Станом на 6 травня в ЗСУ зареєстровано 30 інфікованих пацієнтів на Covid-19.

За весь період пандемії 49 пацієнтів одужали, а 2 – померли.

На ізоляції перебуває 257 осіб. Кількість особового складу, в якого закінчується самоізоляція у найближчі три доби – 97 людей.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що станом на 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусу.