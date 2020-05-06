Як змінити банк для отримання зарплати

Формуємо номер рахунку IBAN
Довжина номерів рахунків зараз становить 14 символів. Номер IBAN матиме 29 символів:
- 10 знаків – це код країни, контрольне число і код банку;
- інші 19 цифр – номер рахунку клієнта банку.
Є два варіанти отримання номера рахунку IBAN:
- безпосередньо у відділенні банку. Співробітник банку видасть довідку з номером рахунку.
- за допомогою калькулятора рахунку у форматі IBAN на сайті фінансової установи.
На сайті Національного банку України для формування номера у форматі IBAN потрібно вказати свій старий номер із 14 символів та код банку МФО.
Код вашого банку є у відкритому доступі.
Усі банки України мають такі калькулятори на своїх сайтах.
Пишемо заяву у бухгалтерії вашого місця роботи
У бухгалтерії потрібно написати заяву за встановленим зразком за 15 календарних днів до дня виплати.
Після підписання заяви керівником і бухгалтером у вашому трудовому договорі повинні прописати нові умови.
У заяві потрібно зазначити реквізити рахунку:
- юридичну назву банку;
- МФО — 6-значний код банку;
- код ЄДРПОУ — 8-значний номер банку відповідно до Єдиного держреєстру;
- номер рахунку IBAN;
- призначення платежу: заробітна плата.
Бухгалтер замість внесення 14-значного номера рахунку буде вказувати 29-значний номер IBAN. І далі нараховуватиме зарплату за стандартною відомістю.
Оформлюємо щомісячні платежі
Для щомісячних платежів за комунальні чи інші послуги потрібно перевірити, чи зберігся новий номер рахунку потрібного підприємства. Якщо ні – один раз вручну ввести номер IBAN.
Його можна дізнатись, скориставшись IBAN-калькулятором на сайті НБУ або зателефонувавши до постачальника послуг та попросивши переоформити платіж.