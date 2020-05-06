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Як змінити банк для отримання зарплати
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Як змінити банк для отримання зарплати
Як змінити банк для отримання зарплати

Обрати банк, через який платитимуть зарплату, можна буде з нового року.

Це стало можливим після введення Національним банком міжнародного номера банківського рахунку International Bank Account Number (IBAN).

Юрист Юрій Ромків розповів Фактам ICTV, як можна змінити банк для виплати зарплати.

Увага! Нові умови набирають чинності лише з 1 січня 2021 року. За цей час банки повинні доопрацювати технічні сторони операцій з перерахування виплат у системі IBAN.

Формуємо номер рахунку IBAN

Довжина номерів рахунків зараз становить 14 символів. Номер IBAN матиме 29 символів:

  • 10 знаків – це код країни, контрольне число і код банку;
  • інші 19 цифр – номер рахунку клієнта банку.

Є два варіанти отримання номера рахунку IBAN:

  • безпосередньо у відділенні банку. Співробітник банку видасть довідку з номером рахунку.
  • за допомогою калькулятора рахунку у форматі IBAN на сайті фінансової установи.

На сайті Національного банку України для формування номера у форматі IBAN потрібно вказати свій старий номер із 14 символів та код банку МФО.

Як змінити банк для отримання зарплати

Код вашого банку є у відкритому доступі.

Усі банки України мають такі калькулятори на своїх сайтах.

Пишемо заяву у бухгалтерії вашого місця роботи

У бухгалтерії потрібно написати заяву за встановленим зразком за 15 календарних днів до дня виплати.

Після підписання заяви керівником і бухгалтером у вашому трудовому договорі повинні прописати нові умови.

У заяві потрібно зазначити реквізити рахунку:

  • юридичну назву банку;
  • МФО — 6-значний код банку;
  • код ЄДРПОУ — 8-значний номер банку відповідно до Єдиного держреєстру;
  • номер рахунку IBAN;
  • призначення платежу: заробітна плата.

Бухгалтер замість внесення 14-значного номера рахунку буде вказувати 29-значний номер IBAN. І далі нараховуватиме зарплату за стандартною відомістю.

Оформлюємо щомісячні платежі

Для щомісячних платежів за комунальні чи інші послуги потрібно перевірити, чи зберігся новий номер рахунку потрібного підприємства. Якщо ні – один раз вручну ввести номер IBAN.

Його можна дізнатись, скориставшись IBAN-калькулятором на сайті НБУ або зателефонувавши до постачальника послуг та попросивши переоформити платіж.

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