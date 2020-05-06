Як змінити банк для отримання зарплати

Обрати банк, через який платитимуть зарплату, можна буде з нового року.

Це стало можливим після введення Національним банком міжнародного номера банківського рахунку International Bank Account Number (IBAN).

Юрист Юрій Ромків розповів Фактам ICTV, як можна змінити банк для виплати зарплати.

Увага! Нові умови набирають чинності лише з 1 січня 2021 року. За цей час банки повинні доопрацювати технічні сторони операцій з перерахування виплат у системі IBAN.