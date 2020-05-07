Екс-керівництво Держподаткової відмило мільярди гривень через конвертцентри – СБУ

Колишнє керівництво Державної податкової служби створило схему із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

За версією слідства Служби безпеки України, через цей механізм керівники податкової, в тому числі керівники територіальних управлінь ДПС, протягом 2019-2020 років відмили мільярди гривень.

Зловмисники змінювали роботу електронних баз даних податкової та кришували транзитно-конвертаційні центри, дізналися в СБУ.

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У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.212 та ч. 3 ст. 209 ККУ, працівники спецслужби провели сотню обшуків.

Як повідомлялося, зранку 7 травня вдома у екс-голови ДПС Сергія Верланова відбулися обшуки.