Карантин в Україні: що відбувається 7 травня (КАРТА)

7 травня в Україні зафіксували 507 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість хворих зросла до 13 691.
З них 340 людей померли, 2 396 пацієнтів одужали.
Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у трьох областях – Одеській (63), Чернівецькій (63) і Дніпропетровській (56).
Також вже другий день поспіль фіксують збільшення кількості заражених у Львівській області (за добу +42 випадки).
У Збройних силах ситуація дещо краща. 7 травня тут підтвердили тільки два нових випадки зараження.
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У Києві також значно зменшилась кількість хворих – за добу виявили 24 випадки. Загалом у столиці на коронавірус хворіють 1 675 людей.
Послаблення карантину і відкриття ринків
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці повинні відкритися 37 ринків, сьогодні працюють десять з них:
- Деміївський;
- Маяк;
- Печерський;
- Володимирський;
- Базар на Лісовій;
- Феофанівський;
- Одеський;
- Ілліс;
- Вигурівський;
- Бессарабський.
Загалом Держслужба з питань захисту споживачів перевірила 586 риків по всій країні. З них відкрилися 555, не готовими виявилися 34.
Громадський транспорт на карантині
До 22 травня різких змін у роботі громадського транспорту в Україні не буде, а вже після цієї дати транспортом зможе користуватися більша кількість людей.
Але потрібно буде дотримуватися маскового режиму і постійної дезінфекції.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Точна дата відкриття метро в Україні наразі також невідома. За словами міністра, це пояснюється тим, що працівникам метрополітену буде досить важко на рівні вагонів контролювати, скільки людей зайшло.
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