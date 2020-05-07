Карантин в Україні: що відбувається 7 травня (КАРТА)

7 травня в Україні зафіксували 507 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість хворих зросла до 13 691.

З них 340 людей померли, 2 396 пацієнтів одужали.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у трьох областях – Одеській (63), Чернівецькій (63) і Дніпропетровській (56).

Також вже другий день поспіль фіксують збільшення кількості заражених у Львівській області (за добу +42 випадки).

У Збройних силах ситуація дещо краща. 7 травня тут підтвердили тільки два нових випадки зараження.

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У Києві також значно зменшилась кількість хворих – за добу виявили 24 випадки. Загалом у столиці на коронавірус хворіють 1 675 людей.

Послаблення карантину і відкриття ринків

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці повинні відкритися 37 ринків, сьогодні працюють десять з них:

Деміївський;

Маяк;

Печерський;

Володимирський;

Базар на Лісовій;

Феофанівський;

Одеський;

Ілліс;

Вигурівський;

Бессарабський.

Загалом Держслужба з питань захисту споживачів перевірила 586 риків по всій країні. З них відкрилися 555, не готовими виявилися 34.

Громадський транспорт на карантині

До 22 травня різких змін у роботі громадського транспорту в Україні не буде, а вже після цієї дати транспортом зможе користуватися більша кількість людей.

Але потрібно буде дотримуватися маскового режиму і постійної дезінфекції.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Точна дата відкриття метро в Україні наразі також невідома. За словами міністра, це пояснюється тим, що працівникам метрополітену буде досить важко на рівні вагонів контролювати, скільки людей зайшло.

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