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Факти / Україна / Суспільство

На Дніпропетровщині зафіксували 27 нових випадків коронавірусу

У Дніпропетровській області за останню добу зафіксували 27 нових випадків коронавірусу.

Всього в області коронавірус зафіксували у 651 людини, з них видужали 74 пацієнта.

Так, у Дніпрі зафіксували 13 нових випадків, у Кривому Розі – 11, в Вільногірську – 3.

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Також коронавірус підтвердився у жителя Васильківського району.

До речі, Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що країни, які поспішають вийти з карантину, можуть повторно повернутися до жорских обмежувальних заходів.

Джерело: Дніпропетровська обласна державна адміністрація

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