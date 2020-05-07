На Київщині підтвердили 916 випадків захворювання на коронавірус, з них – у 84 дітей та 108 медичних працівників.
Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.
– За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 7 травня 2020 року офіційно підтверджено 916 випадків захворювання на коронавірус, з них – у 84 дітей та 108 медичних працівників (дані за весь період), – йдеться у повідомленні.
За останню добу виявлено 25 нових випадків.
Поширення коронавірусу за районами:
- Обухівський – 164;
- Києво-Святошинський- 311;
- Баришівський – 7;
- Бориспольський – 25;
- Броварський – 42;
- Бородянський -7;
- Васильківський – 18;
- Вишгородський – 10;
- Іванківський – 2;
- Макарівський – 12;
- Миронівський – 3;
- Переяслов-Хмильницький – 7;
- Поліський – 1;
- Рокитнянський – 2;
- Ставищенський – 7;
- Таращанський – 1;
- Згурівський – 2;
- Богуславський – 5;
- Фастівський – 3;
- Сквирський – 2.
Одужали вже 103 особи, зокрема 6 дітей. За час пандемії померло 19 людей.
Нагадаємо, станом на 12.00 7 травня у Києві зафіксовано 1 675 випадків коронавірусу, з яких 24 – за минулу добу.