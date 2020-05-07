На Київщині підтвердили 916 випадків захворювання на коронавірус, з них – у 84 дітей та 108 медичних працівників.

Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

– За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 7 травня 2020 року офіційно підтверджено 916 випадків захворювання на коронавірус, з них – у 84 дітей та 108 медичних працівників (дані за весь період), – йдеться у повідомленні.

За останню добу виявлено 25 нових випадків.

Поширення коронавірусу за районами:

Обухівський – 164;

Києво-Святошинський- 311;

Баришівський – 7;

Бориспольський – 25;

Броварський – 42;

Бородянський -7;

Васильківський – 18;

Вишгородський – 10;

Іванківський – 2;

Макарівський – 12;

Миронівський – 3;

Переяслов-Хмильницький – 7;

Поліський – 1;

Рокитнянський – 2;

Ставищенський – 7;

Таращанський – 1;

Згурівський – 2;

Богуславський – 5;

Фастівський – 3;

Сквирський – 2.

Одужали вже 103 особи, зокрема 6 дітей. За час пандемії померло 19 людей.

Нагадаємо, станом на 12.00 7 травня у Києві зафіксовано 1 675 випадків коронавірусу, з яких 24 – за минулу добу.