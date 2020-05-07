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Факти / Україна

На Київщині підтвердили 916 випадків Covid-19

На Київщині підтвердили 916 випадків захворювання на коронавірус, з них – у 84 дітей та 108 медичних працівників.

Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

– За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 7 травня 2020 року офіційно підтверджено 916 випадків захворювання на коронавірус, з них – у 84 дітей та 108 медичних працівників (дані за весь період), – йдеться у повідомленні.

За останню добу виявлено 25 нових випадків.

Поширення коронавірусу за районами: 

  • Обухівський – 164;
  • Києво-Святошинський- 311;
  • Баришівський – 7;
  • Бориспольський – 25;
  • Броварський – 42;
  • Бородянський -7;
  • Васильківський – 18;
  • Вишгородський – 10;
  • Іванківський – 2;
  • Макарівський – 12;
  • Миронівський – 3;
  • Переяслов-Хмильницький – 7;
  • Поліський – 1;
  • Рокитнянський – 2;
  • Ставищенський – 7;
  • Таращанський – 1;
  • Згурівський – 2;
  • Богуславський – 5;
  • Фастівський – 3;
  • Сквирський – 2.

Одужали вже 103 особи, зокрема 6 дітей. За час пандемії померло 19 людей.

Нагадаємо, станом на 12.00 7 травня у Києві зафіксовано 1 675 випадків коронавірусу, з яких 24 – за минулу добу.

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