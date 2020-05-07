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Факти / Україна / Суспільство

Одеса послаблює карантин: що запрацює (ДОКУМЕНТ)

Послаблення карантину в Одесі розпочнеться з 11 травня.

Таке рішення ухвалила комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста.

Зокрема, дозволять відновити роботу непродовольчих магазинів, салонів краси, перукарень, хімчисток та послуг ремонту.

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Заклади громадського харчування працюватимуть не лише з доставкою, а й відкриються на літніх майданчиках.

Крім того, з 11 травня офіційно дозволять відвідувати дитячі майданчики, пляжі, парки, сквери та музеї під відкритим небом.

У рішенні комісії зазначено, що ослаблення карантинних норм і надалі означатимуть дотримання рекомендацій МОЗ про безпечну відстань між людьми та індивідуальні засоби захисту.

Мер Одеси Геннадій Труханов у своєму останньому інтерв’ю заявив наступне: Фактично в Одесі скасували карантин.

Його заступник, Павло Вугельман, прокоментував рішення комісії через відеозвернення до громадян.

Нагадаємо, за рішенням Кабміну з 11 травня адаптивний карантин введуть у Києві та ще трьох регіонах: Чернівецькій, Рівненській й Тернопільській областях.

Фото: Dreamstime

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