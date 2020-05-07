Послаблення карантину: продавців зобов’язали користуватися засобами захисту рук

З 11 травня дозволяється робота установ торгово-побутового обслуговування населення за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, зокрема – обличчя, очей та рук.

Це передбачено змінами до постанови Кабміну про послаблення карантину в Україні (№343 від 4 травня).

Читайте: Карантин в Україні – усе, що потрібно знати, та останні новини

У документі наголошується, що дозволяється робота закладів “торговельного (лише у магазинах, розташованих у ТРЦ) і побутового обслуговування населення за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками”.

Які ще зміни очікуються з 11 травня у зв’язку з ослабленням карантину в Україні, читайте на Фактах ICTV.