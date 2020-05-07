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Послаблення карантину: продавців зобов’язали користуватися засобами захисту рук

З 11 травня дозволяється робота установ торгово-побутового обслуговування населення за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, зокрема – обличчя, очей та рук.

Це передбачено змінами до постанови Кабміну про послаблення карантину в Україні (№343 від 4 травня).

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У документі наголошується, що дозволяється робота закладів “торговельного (лише у магазинах, розташованих у ТРЦ) і побутового обслуговування населення за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками”.

Послаблення карантину 11 травня ГРАФІКА

Які ще зміни очікуються з 11 травня у зв’язку з ослабленням карантину в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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