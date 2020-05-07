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Факти / Україна / Суспільство

Пояснювали правила та міряли температуру: поліція провела рейд біля вокзалу Києва

Поліцейські Києва провели профілактичний рейд біля залізничного вокзалу.

– Столичні поліцейські спільно з представником санітарно-епідеміологічної служби провели черговий профілактичний рейд та роз’яснили громадянам про необхідність дотримання карантинних обмежень, – зазначають у поліції.

Правоохоронці відпрацювали територію навколо Центрального залізничного вокзалу.

  • Пояснювали правила та міряли температуру: поліція провела рейд біля вокзалу Києва
  • Пояснювали правила та міряли температуру: поліція провела рейд біля вокзалу Києва
  • Пояснювали правила та міряли температуру: поліція провела рейд біля вокзалу Києва
  • Пояснювали правила та міряли температуру: поліція провела рейд біля вокзалу Києва
  • Пояснювали правила та міряли температуру: поліція провела рейд біля вокзалу Києва
  • Пояснювали правила та міряли температуру: поліція провела рейд біля вокзалу Києва
Пояснювали правила та міряли температуру: поліція провела рейд біля вокзалу Києва / 3 фотографии

Під час бесіди поліцейські цікавились, чи не потребують люди медичної допомоги, та за необхідностю пропонували викликати швидку, а співробітник санітарно-епідеміологічної служби проводив температурний скринінг.

Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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