Поліцейські Києва провели профілактичний рейд біля залізничного вокзалу.

– Столичні поліцейські спільно з представником санітарно-епідеміологічної служби провели черговий профілактичний рейд та роз’яснили громадянам про необхідність дотримання карантинних обмежень, – зазначають у поліції.

Правоохоронці відпрацювали територію навколо Центрального залізничного вокзалу.











Пояснювали правила та міряли температуру: поліція провела рейд біля вокзалу Києва / 3 фотографии

Під час бесіди поліцейські цікавились, чи не потребують люди медичної допомоги, та за необхідностю пропонували викликати швидку, а співробітник санітарно-епідеміологічної служби проводив температурний скринінг.

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