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Факти / Україна / Суспільство

Пункт пропуску Рава-Руська відновлює роботу

На кородоні з Польщею у Львівській області відновлено роботу автомобільного пункту пропуску Рава-Руська.

Із 00.00 годин 8 травня відновить роботу автомобільний пункт пропуску Рава-Руська – Гребенне на українсько-польському кордоні.

ЧитайтеПовернення українців буде прив’язане до здатності забезпечити обсервацію – Кулеба

Раніше Кабінет міністрів тимчасово закрив 10 пунктів пропуску, зокрема і Рава-Руську, через поширення коронавірусу.

Рава-Русская by Юлія Ляхова on Scribd

Як повідомляли Факти ICTV, українці під час перетину кордону вживають жарознижувальні препарати, щоб швидше пройти температурну перевірку.

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