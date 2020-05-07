Рада підтримала законопроект про обов’язкове тестування на Covid-19

Верховна Рада України підтримала ініціативу про обов’язкове тестування на Covid-19 осіб з ознаками коронавірусу, контактних осіб та медиків.
За закон Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби Covid-19 (№ 3380) проголосували 336 нардепів із 360 зареєстрованих у сесійній залі.
Законодавча ініціатива передбачає:
- механізм широкомасштабного тестування населення та розгортання пунктів по усій країні;
- покриття 100% виплат від доходу медикам, які на самоізоляції;
- прозоре звітування про забезпечення медзакладів тестами, засобами індивідуального захисту та гуманітарною допомогою;
- обов‘язок МОЗ розробити дієвий алгоритм для розподілення пікового навантаження на лікарні;
- навчання для усього медичного персоналу під час роботи з коронавірусом.