PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Рада підтримала законопроект про обов’язкове тестування на Covid-19

Верховна Рада України підтримала ініціативу про обов’язкове тестування на Covid-19 осіб з ознаками коронавірусу, контактних осіб та медиків.

За закон Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби Covid-19 (№ 3380) проголосували 336 нардепів із 360 зареєстрованих у сесійній залі.

Законодавча ініціатива передбачає:

  • механізм широкомасштабного тестування населення та розгортання пунктів по усій країні;
  • покриття 100% виплат від доходу медикам, які на самоізоляції;
  • прозоре звітування про забезпечення медзакладів тестами, засобами індивідуального захисту та гуманітарною допомогою;
  • обов‘язок МОЗ розробити дієвий алгоритм для розподілення пікового навантаження на лікарні;
  • навчання для усього медичного персоналу під час роботи з коронавірусом.

Джерело: Верховна Рада

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка