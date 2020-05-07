Рада підтримала законопроект про обов’язкове тестування на Covid-19

Верховна Рада України підтримала ініціативу про обов’язкове тестування на Covid-19 осіб з ознаками коронавірусу, контактних осіб та медиків.

За закон Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби Covid-19 (№ 3380) проголосували 336 нардепів із 360 зареєстрованих у сесійній залі.

Законодавча ініціатива передбачає: