Верховна Рада України визначила розміри страхових виплат медпрацівникам, які постраждали або померли під час ліквідації наслідків пандемії коронавірусу в Україні. За законопроект №3376-1 проголосували 340 депутатів з 359 присутніх у сесійній залі.

За статусом парламент прирівняв медпрацівників до військовослужбовців, а їх сім’ї будуть користуватися тими ж правами і гарантіями, що і родичі останніх.

У разі смерті медичного працівника протягом одного місяця його сім’я отримає разову виплату в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму.

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Якщо ж працівник отримав інвалідність, то держава забезпечує страхові виплати протягом одного календарного року у розмірі не менше 300 прожиткових мінімумів. Сума виплати залежить від встановленої групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, її визначить Кабмін.

Закон вступає в силу з наступного дня після його публікування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Рада підтримала обов’язкове тестування на коронавірус.