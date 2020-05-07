У лікарні Кагарлика Київської області від коронавірусу померла пацієнтка, яка хворіла на онкологію.

Киянка вдало перенесла операцію з ліквідації пухлини, але потім їй стало зле. Вона два рази приїжджала до онкоцентру, але її відмовилися госпіталізувати. На третій раз жінку привезли без свідомості.

Їй провели тест на коронавірус, який дав позитивний результат. З онкоцентру жінку перевезли до лікарні Кагарлика, хоча її не можна було транспортувати.

– Люду з відкритою внутрішньою кровотечею, яку не можна було рухати на жоден метр, повантажили до авто і відвезли… Ні, не до Олександрівської… Хоча Люда живе у Києві. Люду відвезли до розваленого госпіталю Кагарлика, – повідомила подруга померлої Олена Підгірна.

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За словами жінки, у Кагарлику жінці не змогли надати необхідну допомогу. Після прибуття до лікарні її під’єднали до апарату ШВЛ, але, на жаль, пацієнту не вдалося врятувати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві померлих від коронавірусу кремуватимуть безкоштовно.

Джерело: Олена Підгірна