Україна збереже в ТКГ представників влади, незалежно від позиції Росії – Єрмак

Україна збереже в складі мінської Тристоронньої контактної групи представників уряду і парламенту, навіть якщо Росія не ухвалить аналогічне рішення.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Це наше суверенне право. Ми зробили перший крок. Якщо у відповідь кроків не буде, працюватимемо в цьому складі делегації. Ми вважаємо, що нам це потрібно і наша позиція буде проактивною, – сказав Єрмак.

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Він нагадав, що російська делегація наполягає на тому, щоб деякі рішення визначалися протоколом, зазначивши, що це неможливо реалізувати без присутності представників влади з іншого боку.

– Україна буде проактивною стороною на цих переговорах. На наступному засіданні в Мінську українська сторона представить як запрошених представників територій – переміщених осіб, тих, хто вимушено проживає не на Донбасі, – сказав керівник Офісу президента.

За словами Єрмака, можливість проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів на окупованих територіях визначатиметься виходячи з того, чи створені для цього всі умови на початок виборчого процесу.

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