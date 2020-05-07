В Україну прилетіли понад 470 пасажирів з Канади, Норвегії та Індії

За минулу добу в аеропорт Бориспіль прилетіли понад 470 пасажирів з Канади, Норвегії та Індії.

Прикордонники здійснили температурний скринінг пасажирів та опитали їх про стан здоров’я.

Серед прибулих не зафіксовано осіб з підвищеною температурою тіла або симптомами ГРВІ.

Один пасажир з Гоа вирішив відправитися на карантин в обсерватор, а інші вибрали двотижневу самоізоляцію із застосуванням додатка Дія вдома.

– Вчора в пункті пропуску Бориспіль оформили на приліт понад 470 пасажирів, які прибули трьома евакуаційними рейсами. Літаками з Торонто (Канада), Осло (Норвегія) і Гоа (Індія) в Україну прибули переважно наші співвітчизники, — йдеться в повідомленні.

За минулу добу співробітники Держприкордонслужби оформили на в’їзд і виїзд менше 13 тис. осіб.

Нагадаємо, 3 травня в аеропорт Бориспіль прибули евакуаційними рейсами понад 550 українців. Спецрейси прибули з Нью-Йорка, Лісабона, Парижа і Цюріха.