Вибухи на складах боєприпасів: в Офісі генпрокурора назвали чотири версії

Вибухи боєприпасів на складах і арсеналах Міністерства оборони можуть мати мінімум чотири основні версії.

Про це йшлося під час зустрічі генпрокурора Ірини Венедиктової з представниками тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, правоохоронними органами та судово-експертних установ.

Чотири основні версії вибухів:

– причетність до скоєння злочину військових посадових осіб, з метою приховування фактів недостачі;

– недбале ставлення військових посадових осіб до виконання службових обов’язків;

– настання пожежі (вибухів) боєприпасів через самозаймання або інші природні факторів;

– диверсія з можливим використанням безпілотного літального апарату.

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Венедіктова зазначила, що прокуратура долучить звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради до матеріалів розслідування вибухів боєприпасів у Балаклії.

Нагадаємо, в ніч на 23 березня 2017 року сталися вибухи на арсеналі у Балаклії. Близько 36 тис. мешканців міста і довколишніх сіл евакуювали.