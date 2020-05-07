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Які ринки працюють у Києві – список

Станом на 7 травня в Києві працюють 10 продовольчих ринків. Планується відкриття ще 37.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко.

За словами мера, ринки будуть відкриті тоді, коли вони будуть готові працювати з дотриманням необхідних норм.

Читайте: Чи дотримуються обмежень на українських ринках і чому вони відкрились не всюди

Які ринки працюють у Києві:

  • Деміївський
  • Маяк
  • Печерський
  • Володимирський
  • Базар на Лісовій
  • Феофанівський
  • Одеський
  • Ілліс
  • Вигурівський
  • Бессарабський

Які ринки працюють у Києві

Нагадаємо, 29 квітня стало відомо, що в Україні запрацюють 872 продовольчі ринки, але на кожному з них буде по двоє інспекторів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для контролю дотримання санітарних норм.

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