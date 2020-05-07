Які ринки працюють у Києві – список

Станом на 7 травня в Києві працюють 10 продовольчих ринків. Планується відкриття ще 37.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко.

За словами мера, ринки будуть відкриті тоді, коли вони будуть готові працювати з дотриманням необхідних норм.

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Які ринки працюють у Києві:

Деміївський

Маяк

Печерський

Володимирський

Базар на Лісовій

Феофанівський

Одеський

Ілліс

Вигурівський

Бессарабський

Нагадаємо, 29 квітня стало відомо, що в Україні запрацюють 872 продовольчі ринки, але на кожному з них буде по двоє інспекторів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для контролю дотримання санітарних норм.