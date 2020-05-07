Які ринки працюють у Києві – список

Станом на 7 травня в Києві працюють 10 продовольчих ринків. Планується відкриття ще 37.
Про це розповів мер столиці Віталій Кличко.
За словами мера, ринки будуть відкриті тоді, коли вони будуть готові працювати з дотриманням необхідних норм.
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Які ринки працюють у Києві:
- Деміївський
- Маяк
- Печерський
- Володимирський
- Базар на Лісовій
- Феофанівський
- Одеський
- Ілліс
- Вигурівський
- Бессарабський
Нагадаємо, 29 квітня стало відомо, що в Україні запрацюють 872 продовольчі ринки, але на кожному з них буде по двоє інспекторів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для контролю дотримання санітарних норм.