65 нових випадків: Садовий скликає штаб через Covid-19 на Львівщині

Станом на ранок 8 травня у Львівській області зареєстрували 660 випадків коронавірусу.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

– За добу на Львівщині – 65 позитивних ПЛР-тестів, загалом 660 інфікованих коронавірусом, з них 18 – летальні, 138 пацієнтів одужало, – заявила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

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За вчорашню добу, 7 травня лабораторні центри в місті провели 315 ПЛР-тестів, з яких 65 показали позитивний результат.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що це найбільший результат на сьогодні по Україні.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Львівська міська рада