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Факти / Україна

Чому медики не отримали 300% доплати: пояснення Кабміну

Не всі медики отримали доплати у 300% через те, що деякі обласні державні адміністрації витратили державну субвенцію на закупівлю медтехніки та обладнання у лікарні.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Він зазначив, що субвенція наче і була витрачена на медичні цілі, але не на доплати лікарям, які працюють з хворими на коронавірус.

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За словами Олега Немчінова, витратити ці гроші у такий спосіб вирішували безпосередньо облдержадміністрації.

Тому, на його думку, є підстави притягувати до відповідальності голів ОДА, фінансових підрозділів, медичних департаментів та медзакладів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звернувся до голів ОДА з дорученням виплатити борги медикам.

Джерело: Громадське

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