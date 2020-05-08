Доба на Донбасі: 21 обстріл та шестеро поранених

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню.

– Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, – повідомили у штабі ООС.

Біля Старогнатівки ворог застосував безпілотний літальний апарат та обстріляв наших військовослужбовців із озброєння бойових машин піхоти.

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Неподалік Широкиного найманці тричі вели вогонь із мінометів та гранатометів.

Окрім того, обстріли велись біля Авдіївки, Новоселівки Другої, Тарамчука, Пісків, Невельського, Новотошківського, Оріхового, Кримського.

– Внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення, – зазначили у штабі.

За даними розвідки, українські військовослужбовці знищили 7 російських окупантів та ще 5 поранили.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна хоче повернути Донбас до кінця року, але й є план Б.