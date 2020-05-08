Національний банк України встановив на п’ятницю, 8 травня, курс долара на рівні 26,81 грн. Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.
Так, у порівнянні з попереднім робочим днем, долар здешевшав на 12 копійок.
Євро здешевшав на 19 копійок і склав 28,91 грн.
Російський рубль трохи здорожчав і становить 0,364 грн.
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Курс валют в Україні від НБУ на 08.05:
- 1 долар США – 26,81 грн;
- 1 євро – 28,91 грн;
- 1 російський рубль – 0,36 грн.
- 1 польський злотий – 6,36 грн.
Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс долара на 7 травня на рівні 26,93 грн/$1.