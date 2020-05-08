PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Графік роботи Нової пошти на травневі свята

На травневі свята свій графік роботи також змінить Нова пошта та кур’єрська доставка логістичної компанії. Проте, варто зазначити, що у компанії не буде вихідних днів.

Графік роботи Нової пошти та кур’єрської доставки на травневі свята:

  • П’ятниця, 1 травня – відділення та адресна доставка працюють за графіком суботи;
  • Субота, 9 травня – відділення та адресна доставка працюють за звичайним графіком суботи;
  • Неділя, 10 травня – відділення та адресна доставка працюють за звичайним графіком неділі;
  • Понеділок, 11 травня – відділення та адресна доставка працюють за графіком суботи.

Читайте: Нова пошта почала видавати посилки просто на вулиці

Докладніше про те, як працюватите на травневі свята відділення, яке вас цікавить можна дізнатися за посиланням – Графік Нової пошти.

Раніше Факти ICTV писали про вихідні на травневі свята. Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, в Україні 1 і 9 травня – офіційні державні вихідні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка