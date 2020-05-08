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Факти / Україна / Суспільство

Карантин в Україні: що відбувається 8 травня (КАРТА)

8 травня в Україні зафіксували 504 нових випадки коронавірусу. Загальна кількість хворих зросла до 14 195. 

З них 361 людина померла, однак 2 706 пацієнтів одужали. 

Найбільшу кількість хворих зафіксовано у Чернівецькій області – 2 097 пацієнтів, місті Києві – 1 721 особа та Івано-Франківській області, де заражено 1 078 громадян.

Також вже другий день поспіль фіксують збільшення кількості заражених у Львівській області (за добу +65 випадків). Станом на ранок 8 травня у Львівській області зареєстрували 660 випадків коронавірусу.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що це найбільший показник в Україні, через що він скликав штаб швидкого реагування. 

Коронавірус в Україні на 8 травня

 

Станом на ранок 8 травня в Збройних Силах України на Covid-19 хворіє 33 особи.

За останню добу зареєстрували 4 випадки коронавірусу. Троє службовців перебувають у медичних закладах, один лікується вдома, під наглядом лікарів.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях

Станом на 12.00 у Києві зафіксували 1 721 випадок коронавірусної інфекції. За добу захворіли ще 46 людей, з них один медик. 127 осіб одужали, 32 людини померли, троє – за останню добу.

Карантин в Україні: що відбувається 8 травня (КАРТА)

Послаблення карантину і відкриття ринків 

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці повинні відкритися 37 ринків, сьогодні працюють десять з них:

  • Деміївський;
  • Маяк;
  • Печерський;
  • Володимирський;
  • Базар на Лісовій;
  • Феофанівський;
  • Одеський;
  • Ілліс;
  • Вигурівський;
  • Бессарабський.

Загалом Держслужба з питань захисту споживачів перевірила 586 ринків по всій країні. З них відкрилися 555, не готовими виявилися 34.

Уряд дозволив працювати літнім майданчикам кафе та ресторанів вже на першму етапі послаблення обмежень.

Комісія з надзвичайних ситуацій Києва затвердила умови для роботи закладів – вони зможуть працювати тільки з дотриманням визначених норм безпеки.

Карантин в Україні: що відбувається 8 травня (КАРТА)

Адаптивний карантин в Україні встановлюватиме місцева влада, а уряд розробляє рекомендації щодо локального посилення обмежувальних заходів.

 – Починаючи з 11 травня, уряд впровадив перше ослаблення карантину в Україні. Органи місцевого самоврядування мають право самостійно посилювати карантинні заходи. Саме це і є адаптивним карантином, – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Держава встановлює окремі правила, проте у разі погіршення ситуації місцева влада зможе посилити обмежувальні заходи відповідно до конкретної ситуації.

Точна дата відкриття метро в Україні наразі невідома. Це пояснюється тим, що працівникам метрополітену буде досить важко на рівні вагонів контролювати, скільки людей зайшло.

До слова, останні новини про карантин в Україні, ви можете переглянути у текстовому онлайні на Фактах ICTV.

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