Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 8 травня в Києві підтвердили ще 46 випадків Covid-19.

Загальна кількість хворих зросла до 1 721. Одужали 127 киян, а померли 32 інфікованих пацієнтів.

Хто захворів за останню добу:

18 жінок віком від 26 до 81 року;

21 чоловік віком від 31 до 79 років;

3 дівчинки – 2, 8 і 13 років;

4 хлопчика – 9 місяців, 4, 7 і 9 років.

У лікарні столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

– Ситуація з поширенням вірусу невтішна. Вперше за час боротьби Києва з пандемією за минулу добу в столиці три летальні випадки від коронавірусу, – підкреслив мер Києва Віталій Кличко.

Наразі у районах Києва склалася така ситуація:

Печерський район – 362 хворих, за добу +1;

– 362 хворих, за добу +1; Шевченкiвський район – 130 хворих, за добу +5;

– 130 хворих, за добу +5; Солом’янський район – 165 хворих, за добу +6;

– 165 хворих, за добу +6; Дніпровський район – 154 хворих, за добу +4;

– 154 хворих, за добу +4; Святошинський район – 103 хворих, за добу +4;

– 103 хворих, за добу +4; Деснянський район – 161 хворих, за добу +13;

– 161 хворих, за добу +13; Подільський район – 79 хворих, за добу +0;

– 79 хворих, за добу +0; Голосіївський район – 154 хворих, за добу +2;

– 154 хворих, за добу +2; Оболонський район – 120 хворих, за добу +3;

– 120 хворих, за добу +3; Дарницький район – 293 хворих, за добу +8.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який може початися 12 травня, якщо не буде різкого збільшення кількості хворих.

Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.

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З 11 травня у столиці запрацюють ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, станом на 9.00 8 травня в Україні зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної інфекції. За добу захворіло 504 людини.