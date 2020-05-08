Станом на 8 травня 2020 року в Україні зафіксовано 14 195 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

З них 361 летальний, 2 706 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 504 нових випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні – статистика по областях

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 514 випадків;

Волинська область — 424 випадки;

Дніпропетровська область — 652 випадки;

Донецька область — 91 випадок;

Житомирська область — 480 випадків;

Закарпатська область — 644 випадки;

Запорізька область — 312 випадків;

Івано-Франківська область — 1078 випадків;

Кіровоградська область — 408 випадків;

м. Київ — 1721 випадок;

Київська область — 935 випадків;

Львівська область — 660 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 179 випадків;

Одеська область — 583 випадки;

Полтавська область — 239 випадків;

Рівненська область — 855 випадків;

Сумська область — 147 випадків;

Тернопільська область — 959 випадків;

Харківська область — 478 випадків;

Херсонська область — 149 випадків;

Хмельницька область — 148 випадків;

Чернівецька область — 2097 випадків;

Черкаська область — 331 випадок;

Чернігівська область — 69 випадків.

Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.