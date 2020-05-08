Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях

Коронавірус в Україні зафіксовано у 14 195 осіб. З них 2 946 госпіталізовані і 8 182 перебувають вдома на самоізоляції під наглядом лікарів.

За статистикою від коронавірусу в Україні померла 361 людина. Кількість тих, хто одужав, становить 2 706 осіб.

Станом на 8 травня в Україні проведено 159 155 тестів на коронавірус. За добу проведено 7 854 тестів.

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Вікова група хворих в Україні:

0-5 років – 279 осіб;

6-17 – 687 осіб;

18-39 – 4 136 осіб;

40-64 – 7 082 осіб;

65 + – 1 990 осіб.

Хворих на коронавірус жінок в Україні більше, ніж чоловіків – 57% проти 43%.

Всього в Україні зареєстровано 2 758 випадків захворювання серед медиків.

Коронавірус в Україні по областях

1. Чернівецька область – (захворіли – 2 097, померло – 67, одужало – 301);

2. Івано-Франківська область – (захворіли – 1 078, померло – 60, одужало – 147);

3. Тернопільська область – (захворіли – 959, померло – 17, одужало – 254);

У Києві зафіксовано 1 721 випадок зараження Covid-19. Померло – 32, одужало 127 осіб.

Поширення коронавірусу в Україні по областях

Індекс самоізоляції по Україні

Згідно з даними мобільного оператора Київстар, найбільше самоізоляції дотримуються в Івано-Франковську (51,85%), Києві (45,09%), Тернополі (42,68%), Львові (41,39%) та Чернівцях (41,31%).

Симптоми коронавірусу

Серед основних симптомів коронавірусу відзначають підвищення температури (вище 38 градусів), сухий кашель і ускладнене дихання.

Однак, в залежності від складності протікання захворювання можуть з’являтися і інші симптоми: біль у горлі, закладеність носа, біль у м’язах, головний біль, нудота, діарея, млявість, втрата свідомості і судоми.

Коронавірус також може протікати безсимптомно, але людина все одно буде носієм захворювання.

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовмісних засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря в разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, карантин в Україні був введений 12 березня для того, щоб не допустити поширення коронавірусу. Факти ICTV стежать за тим, що відбувається під час карантину в Києві та областях.