Медична реформа не адаптована до українських реалій – Степанов

Аудит, проведений МОЗ, показав, що медична реформа зовсім не адаптована до українських реалій.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Аудит, який ми провели, показав, що були взяті окремі елементи моделей західних країн, зроблені красиві слайди в презентації та названо все це реформою, – зазначив він.

Максим Степанов додав, що медична реформа у такому вигляді, у якому її отримали, – це реформа не про безоплатну медицину, не про гідні зарплати лікарям і не про здоров’я пацієнтів.

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Міністр запевнив, що доведе реформу до кінця, уникнувши при цьому масових звільнень та закриття медичних закладів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав МОЗ запропонувати шляхи вирішення проблем медичної реформи.

Оскільки через новий механізм фінансування можуть звільнити близько 50 тис. медиків і закрити 332 лікарні.