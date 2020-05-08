На коронавірус у ЗСУ хворіє 33 особи

Станом на ранок 8 травня в Збройних Силах України на Covid-19 хворіє 33 особи.

За останню добу зареєстрували 4 випадки коронавірусу. Троє службовців перебувають у медичних закладах, один лікується вдома, під наглядом лікарів.

Такі дані опублікували на сторінці ЗСУ у Facebook.

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– На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 295 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 47 осіб.

Також за період пандемії одужало 52 особи та 2 летальних випадки, – йдеться у повідомленні.