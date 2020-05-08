На коронавірус у ЗСУ хворіє 33 особи

Станом на ранок 8 травня в Збройних Силах України на Covid-19 хворіє 33 особи.
За останню добу зареєстрували 4 випадки коронавірусу. Троє службовців перебувають у медичних закладах, один лікується вдома, під наглядом лікарів.
Такі дані опублікували на сторінці ЗСУ у Facebook.
Читайте: ЗСУ отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72
– На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 295 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 47 осіб.
Також за період пандемії одужало 52 особи та 2 летальних випадки, – йдеться у повідомленні.
Керівництво ЗСУ закликало дотримуватись правил карантину, обмежити спілкування зі сторонніми людьми та залишатися вдома.
Нагадаємо, станом на ранок 8 травня в Україні зареєстровано 14 195 випадків коронавірусу. За даними МОЗ, впродовж останньої доби захворіло 504 людини.