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Факти / Україна

Погода в Україні на 8 травня (КАРТА)

8 травня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +17°.

На сході місцями пройдуть дощі, температура вночі до +5°, вдень до +18°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +3°, вдень до +17°.

На заході України без опадів. Температура вночі до +6°, вдень до +16°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +6°, вдень до +14°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура вночі до +5°, вдень до +17°.

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У Києві без опадів, температура вдень до +13°, ввечері – до +11°.

Погода в Україні на сьогодні, 8 травня 2020

Нагадаємо, 7 травня у Карпатах випав сніг, а температура повітря опустилася до -3°С.

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