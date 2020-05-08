Профнастил та секційні паркани від Будсервіс

Вибір будівельних матеріалів не для всіх покупців є легким завданням. Так, деяким споживачам легше звернутися за допомогою до фахівців, ніж самостійно розбиратися в усіх нюансах вибору та використання профнастилу.

На ринку вже багато десятиліть особливим успіхом користується профнастил. Це досить простий металевий матеріал, який виготовлений зі сталі та покритий декількома захисними шарами. Також він набуває одного з насичених відтінків за класифікацією RAL і певної форми профілю.

З огляду на наявність декількох різновидів цього матеріалу, вибір може ускладнитися ще більше. Щоб вибрати правильно металопрофіль для вашого будівництва, необхідно звернутися до фахівців або послухати їхні поради:

підібрати продукцію відповідно до майбутньої сфери її використання: якщо це буде дах, то вибирати потрібно покрівельний вид, якщо ви плануєте побудувати паркан, тоді вам потрібно шукати стіновий металопрофіль;

визначитися з маркою вироба, адже навіть у рамках одного виду представлено відразу кілька марок, і вони між собою відрізняються деякими характеристиками;

вибрати продукцію одного з тих заводів, які представлені на ринку та мають хорошу репутацію.

На які характеристики варто звернути особливу увагу

Будсервіс пропонує детальне описання всіх марок профільованих листів на нашому сайті. Завдяки цьому вам буде легше зробити вибір, але не забудьте приділити увагу вибору характеристик, найважливіших, на наш погляд, для якісної та тривалої служби конструкції:

товщина виробу – для профнастилу різних видів та марок висуваються різні вимоги саме до цього параметру. Це пов’язано з тим, що в різних сферах використання будуть різні впливи та навантаження на матеріал;

наявність захисту від впливу опадів – щоб профільовані листи з металу були належним чином захищені від іржі та корозії, вони повинні мати гарний цинковий шар, чим більше цинку, тим менше шансів, що ваш матеріал поржавіє;

декоративний шар – не тільки технічні, але і декоративні параметри мають значення, адже хочеться, щоб дах або паркан виглядали привабливо та сучасно, навіть якщо вони облаштовані за допомогою такого простого і бюджетного матеріалу.

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Це, мабуть, три головних параметри, які повинні привернути вашу увагу під час вибору. Також Будсервіс рекомендує вибирати надійних виробників та продукцію з гарантією.

Маркування листів профнастилу

Дуже зручно, що профлисти можуть мати спеціальне маркування. Воно наноситься на внутрішню сторону листів та містить у собі найважливішу інформацію щодо:

походження металу;

його товщини;

вмісту цинку.

На ринку трапляється продукція не тільки з маркуванням, але і без. Не завжди його відсутність – це знак неякісного товару. Іноді виробники просто економлять на виготовлення, але технічні характеристики виробу дуже гідні.

Якщо вам потрібна допомога в виборі або консультація, Будсервіс завжди допоможе купити якісний матеріал для будівництва. В продажу є сітка для паркану.

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