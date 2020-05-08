Рада ухвалить закон про банки 13 травня – Корнієнко

У середу, 13 травня, Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалить законопроект Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності.

Про це заявив перший заступник глави фракції Слуга народу Олександр Корнієнко в ефірі українського телеканалу.

За його словами, підтримати банківський законопроект готові близько 250 народних обранців (за необхідних 226 голосів “за”. – Ред.).

– За банківський закон вистачає голосів у залі, – сказав Корнієнко.

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Водночас нардеп прогнозує, що противники ухвалення проекту закону “спробують внести постанови, які блокують підписання законопроекту”, проте міжнародні партнери України сприймуть сам факт результативного голосування.

Нагадаємо, на третьому позачерговому засіданні парламенту 30 березня нардепи 267 голосами підтримали у першому читанні та за основу законопроект №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Проте потім нардепи влаштували так званий законодавчий спам, подавши рекордну кількість поправок.

30 квітня Верховна Рада ухвалила рішення про застосування особливої процедури під час розгляду в другому читанні проекту закону про банки.