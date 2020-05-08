Шуфрич вніс законопроект про скасування заборони на георгіївську стрічку

Народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Нестор Шуфрич запропонував парламенту скасувати заборону на георгіївську стрічку в Україні.

Відповідний законопроект № 3457 Шуфрич вже зареєстрував у Верховній Раді. Текст проекту закону на сайті парламенту не опубліковано.

Нині в Україні за використання георгіївської (гвардійської) стрічки, яку заборонено в 2017 році, правопорушнику загрожує 5 100 грн штрафу або адміністративний арешт строком до 15 діб з конфіскацією забороненої символіки чи предметів.

Виготовлення та поширення комуністичної і нацистської символіки, а також пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі терміном до десяти років із конфіскацією майна.

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День пам’яті та примирення почали відзначати в Україні з 2015 року. День перемоги у Другій світовій війні відзначається 9 травня.

Як повідомлялося, поліція Києва посилить охорону правопорядку 9 травня. Правоохоронці проводитимуть роз’яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання карантину та заборони використання символіки тоталітарних режимів.