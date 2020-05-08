Цунамі ненависті: генсек ООН про зростання у світі ксенофобії через Covid-19

Через коронавірус у світі зросла кількість випадків ксенофобії. У поширенні хвороби звинувачують мігрантів і біженців.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Після звинувачень їм відмовляють у медичній допомозі.

– На вулицях і в інтернеті є зростання настроїв проти іноземців, поширюються антисемітські теорії змов, і сталися напади на мусульман, пов’язані з Covid-19, – заявив Гутерріш.

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За його словами, у світі відзначається ”цунамі” ненависті та ксенофобії.

– Журналістів, медиків, гуманітарних працівників і захисників прав людини обирають мішенями лише за те, що вони роблять свою роботу, – сказав він.

Як писали Факти ICTV, за даними Фонду ООН з народонаселення, півроку карантину призведуть до незапланованої вагітності у 7 млн жінок у світі.

Карантин також сприяє зростанню рівня домашнього насильства.

Джерело: aawsat.com