У мережі закликають зробити домашній експрес-тест на коронавірус

В Україні з’явилася можливість зробити експрес-тест на Cоvid-19 в домашніх умовах. Про це йдеться у мотиваційному відео, оприлюдненому в YouTube.

– Світ охопила пандемія коронавірусу. Кількість хворих і померлих зростає. Це вже відбувається у твоєму місті. Зараз можна підхопити вірус від сім’ї або друзів, адже вони можуть навіть і не знати про свою хворобу. Зроби тест, збережи життя собі та рідним, – йдеться у відео.

Загалом важливо: що більше протестується людей, то зрозумілішою буде ситуація з коронавірусом.

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Автори відео закликають людей перевірити себе – може, ви вже перехворіли, може, ви саме зараз заражаєте близьких і колег, можливо, ви на ранній стадії захворювання, і є шанс знизити наслідки, можливо, у вас безсимптомний перебіг, а ви насправді суперносій. Зробіть тест і дізнайтеся правду. Убережіть себе, своїх близьких і колег.

Підприємства мають змогу протестувати своїх працівників, діти – перевірити своїх літніх батьків. За перших симптомів будь-якого захворювання можна відразу зробити експрес-тест і визначити ГРВІ/грип чи коронавірус на початковій стадії.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров’я оновила стратегічний план щодо боротьби з пандемією коронавірусу на 2020 рік, збільшивши бюджет до $1,7 млрд