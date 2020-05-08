Як не захворіти на коронавірус на роботі

Як доглядати за своїм робочим місцем?
Завжди стежте, щоб ваше робоче місце було чистим, не ставте на стіл зайві речі.
Поверхні (столи, полиці) та предмети (комп’ютер, клавіатуру, телефон) варто регулярно протирати засобами для дезінфекції.
Як забезпечити ретельну гігієну для рук?
Завжди ретельно мийте руки.
Поставте дозатори для дезінфекції рук на видні місця на столах чи полицях у робочих зонах, а також забезпечте наявність місць, де робітники можуть мити руки з милом.
Що робити з використаними масками?
Хірургічні маски для обличчя та паперові серветки мають бути в наявності для тих, у кого може з’явитися нежить або кашель на роботі.
Переконайтесь також, що у вас є смітники, що закриваються для належної утилізації використаних засобів.
Що робити, якщо хтось з колег має симптоми коронавірусу?
Проінформуйте своїх працівників, що у випадку, якщо коронавірус почне поширюватися у вашій громаді, всі, хто має навіть легкий кашель та трохи підвищену температуру, повинен залишитися вдома.
Як бути з відрядженнями?
Якщо вам терміново потрібно у відрядження, перевіряйте поради вашої країни щодо подорожей.
Також уважно вивчіть правила того міста, куди прямуєте.
Чи можна відвідувати масові заходи?
За можливости, варто дотримуватися будь-яких місцевих обмежень на поїздки, пересування та масові заходи.
Найкраще спробувати перевести усе в онлайн-режим. Популяризуйте регулярну роботу за допомогою інтернет-технологій.