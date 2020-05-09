У Чернівецькій області за добу на коронавірусну інфекцію захворіли 89 людей, з них 29 – у Чернівцях.

Одужали від Covid-19 вже 18 пацієнтів.

Загалом у Чернівецькій області станом на вечір 9 травня зафіксовано 2 268 випадків захворювання.

У лабораторії за останню добу протестовано 423 зразки матеріалів.

Читайте: Карантин у Чернівецькій області не припинять до 22 травня – Осачук

До слова, через велику кількість випадків у лікарнях Чернівців закінчилась місця для хворих на коронавірус.

Раніше їх приймали три спеціально підготовлені медичні заклади. Тому обласна влада готує госпіталь ветеранів війни для прийому пацієнтів з Covid-19.