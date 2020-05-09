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Факти / Україна

89 за добу: у Чернівецькій області кількість хворих на Covid-19 зросла до 2 268 осіб

У Чернівецькій області за добу на коронавірусну інфекцію захворіли 89 людей, з них 29 – у Чернівцях.

Одужали від Covid-19 вже 18 пацієнтів.

Загалом у Чернівецькій області станом на вечір 9 травня зафіксовано 2 268 випадків захворювання.

У лабораторії за останню добу протестовано 423 зразки матеріалів.

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До слова, через велику кількість випадків у лікарнях Чернівців закінчилась місця для хворих на коронавірус.

Раніше їх приймали три спеціально підготовлені медичні заклади. Тому обласна влада готує госпіталь ветеранів війни для прийому пацієнтів з Covid-19.

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