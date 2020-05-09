Столична влада обіцяє, що вже наступного тижня у місті встановлять 14 контейнерів для збору використаних масок та рукавичок.

Про це повідомив голова екологічної комісії Київради Костянтин Яловий.

Він також опублікував адреси, за якими встановлять ці контейнери:

У магазинах мережі Billa:

вул. Гришка, 3;

пр-т Маяковського, 85;

Бессарабська площа, 2;

вул.Тростянецька, 1-а;

Дарницька площа, 1;

Повітрофлотський пр-т, 56-а;

вул. Голосіївська, 13-а;

Майдан Незалежності, ТЦ Глобус;

вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 100;

вул. Попудренка, 40.

У магазинах мережі METRO Cash & Carry:

пр-т. Григоренка, 43;

Кільцева дорога, 1-в;

пр-т. С. Бандеры, 26-в;

вул. С. Лифаря, 2-а.

Після наповнення контейнерів їх герметично запакує та вивезе спеціалізоване підприємство, що має відповідну ліцензію.

Раніше ми розповідали, як правильно носити медичну маску та чим її замінити.