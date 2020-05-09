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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня. Сперше обмеження мали тривати два тижні, але згодом їх продовжили до 24 квітня, а відтак до 11 травня.

На позачерговому засіданні уряду 4 травня Денис Шмигаль заявив, що карантин продовжать до 22 травня, але з 11 травня будуть пом’якшення.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін. З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

Навчальний рік у всіх школах завершиться дистанційно.

У 2019-2020 навчальному році школи не проводитимуть масових заходів, зокрема – останніх дзвінків та випускних вечорів.

Станом на 9 травня в Україні коронавірус виявили у 14 710 людей.

За добу зафіксували 515 нових випадків.

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09:48 - 09 травня

У Тернопільській області підтвердили 977 випадків коронавірусу, 18 – за минулу добу. Також зафіксовано 18 летальних випадків, 282 людини одужали.

 

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09:43 - 09 травня

Станом на 09.00 год 9 травня: у Львові та на Львівщині 699 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких – 18 летальних, а 143 пацієнти одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 320 ПЛР-тестів, з яких 39 – позитивні.

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09:25 - 09 травня

Станом на 9.00 9 травня в Україні зафіксовано 14 710 випадків коронавірусної інфекції.

Про це свідчать дані РНБО.

За добу – 515 нових хворих.

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23:08 - 08 травня
З 11 травня в Житомирі та Вінниці запрацює громадський транспорт

У Вінниці з 11 травня запрацюють 240 одиниць громадського транспорту.

Про це під час брифінгу заявив мер міста Сергій Моргунов.

Водночас у Житомирі громадський транспорт працюватиме без спеціальних перепусток. Однак для запобігання скупчення людей користуватися транспортом без спеціальних перепусток можна буде не в пікові години.

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21:42 - 08 травня
З 11 травня у Тернополі дозволять роботу підприємств

З 11 травня у Тернополі послаблять карантинні обмеження.

Буде дозволеною робота підприємств, установ та організацій, визначених постановою Кабінета міністрів.

Однак потрібно буде чітко дотримуватися визначених санітарних та протиепідемічних заходів.

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20:22 - 08 травня
Українських поліцейських і нацгвардійців почнуть тестувати на коронавірус

В Україні почнуть тестувати на наявність коронавірусу співробітників Національної поліції та Нацгвардії.

Про це розповів керівник відомства Максим Степанов.

– Зараз МОЗ визначає, яку кількість співробітників Національної поліції і Національної гвардії необхідно тестувати, – заявив Степанов.

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17:43 - 08 травня

Карантин у Львові буде ослаблений з 11 травня для деяких категорій підприємств.

Про це сказав мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, з 11 травня буде відновлена торгівля промисловою групою товарів (крім одягу і взуття) і робота магазинів з господарськими та іншими товарами.

Почнуть працювати літні тераси кафе і ресторанів, але лише зі строгим дотриманням протоколів.

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17:42 - 08 травня

У Рівному шахраї в масках та медичних халатах обікрали пенсіонерку. Бабусі 86 років, мешкає сама.

До своєї оселі впустила двох жінок. Ті запевнили, що вони з поліклініки, прийшли перевіряти на наявність симптомів коронавірусу.

Після візиту псевдо-медиків усі заощадження пенсіонерки – а це 23 тис. грн – зникли.

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15:04 - 08 травня

Інформація про звільнення 50 тис. медпрацівників через недофінансування галузі не відповідає дійсності, повідомляється в відеозверненні Національної служби здоров’я (НСЗУ).

– Через те, що майже тисяча лікарень недоотримає гроші, звільнять 50 тис. Медпрацівників. Ці дані не відповідають дійсності.

Лікарям і медичним сестрам, які володіють професійними знаннями і хочуть працювати, завжди є місце в системі охорони здоров’я. Тим більше зараз – в умовах пандемії, – наголошується в зверненні.

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14:50 - 08 травня

На першому етапі послаблення карантину у Києві дозволять працювати літнім майданчикам кафе та ресторанів.

Щоб їхня робота не заважала боротьбі з коронавірусом, комісія з надзвичайних ситуацій столиці затвердила список вимог, яких заклади мають дотримуватися під час дії обмежувальних заходів.

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