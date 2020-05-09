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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Станом на 9 травня 2020 року в Україні зафіксовано 14 710 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

З них 376 летальний, 2 909 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 515 нових випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні – статистика по областях

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 522 випадки;
  • Волинська область — 445 випадків;
  • Дніпропетровська область — 681 випадок;
  • Донецька область — 99 випадків;
  • Житомирська область — 485 випадків;
  • Закарпатська область — 678 випадків;
  • Запорізька область — 320 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1095 випадків;
  • Кіровоградська область — 411 випадків;
  • м. Київ — 1771 випадок;
  • Київська область — 959 випадків;
  • Львівська область — 699 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 204 випадки;
  • Одеська область — 619 випадків;
  • Полтавська область — 240 випадків;
  • Рівненська область — 877 випадків;
  • Сумська область — 152 випадки;
  • Тернопільська область — 977 випадків;
  • Харківська область — 528 випадків;
  • Херсонська область — 156 випадків;
  • Хмельницька область — 165 випадків;
  • Чернівецька область — 2179 випадків;
  • Черкаська область — 333 випадки;
  • Чернігівська область — 73 випадки.

Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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