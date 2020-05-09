Станом на 9 травня 2020 року в Україні зафіксовано 14 710 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.
З них 376 летальний, 2 909 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 515 нових випадків.
Читайте: Коронавірус в Україні – статистика по областях
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 522 випадки;
- Волинська область — 445 випадків;
- Дніпропетровська область — 681 випадок;
- Донецька область — 99 випадків;
- Житомирська область — 485 випадків;
- Закарпатська область — 678 випадків;
- Запорізька область — 320 випадків;
- Івано-Франківська область — 1095 випадків;
- Кіровоградська область — 411 випадків;
- м. Київ — 1771 випадок;
- Київська область — 959 випадків;
- Львівська область — 699 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 204 випадки;
- Одеська область — 619 випадків;
- Полтавська область — 240 випадків;
- Рівненська область — 877 випадків;
- Сумська область — 152 випадки;
- Тернопільська область — 977 випадків;
- Харківська область — 528 випадків;
- Херсонська область — 156 випадків;
- Хмельницька область — 165 випадків;
- Чернівецька область — 2179 випадків;
- Черкаська область — 333 випадки;
- Чернігівська область — 73 випадки.
Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні
Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.