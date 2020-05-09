Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях

Коронавірус в Україні зафіксовано у 14 710 осіб. За статистикою МОЗ, від коронавірусу в Україні померло 376 людей. Кількість тих, хто одужав, становить 2 909 осіб.
Всього з початку 2020 року надійшло 381 79 повідомлень про підозру на Covid-19.
Усього в Україні досліджено 167 107 зразків методом ПЛР.
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Вікова група хворих в Україні:
- 0-5 років – 279 осіб;
- 6-17 – 687 осіб;
- 18-39 – 4 136 осіб;
- 40-64 – 7 082 осіб;
- 65 + – 1 990 осіб.
На амбулаторному лікуванні перебувають 10 082 пацієнти, з них 845 дітей та 2 343 медпрацівники.
Усього потребували госпіталізації 4 628 осіб, з них 181 дитина та 511 медиків.
Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 190 людей, зокрема одна дитина та 17 медиків.
Коронавірус в Україні по областях
1. Чернівецька область – (захворіли – 2 179, одужало – 320);
2. Івано-Франківська область – (захворіли – 1 195, одужало – 181);
3. Тернопільська область – (захворіли – 977, одужало – 282);
У Києві зафіксовано 1 771 випадок зараження на Covid-19. Одужало 134 людини.
Поширення коронавірусу в Україні по областях
Індекс самоізоляції по Україні
Згідно з даними мобільного оператора Київстар, найбільше самоізоляції дотримуються у Львові (43,83%), Чернівцях (42,55%), Івано-Франківську (42,45%), Києві (36,78%) та Тернополі (36,65%).
Симптоми коронавірусу
Серед основних симптомів коронавірусу відзначають підвищення температури (вище 38 градусів), сухий кашель і ускладнене дихання.
Однак, в залежності від складності протікання захворювання можуть з’являтися і інші симптоми: біль у горлі, закладеність носа, біль у м’язах, головний біль, нудота, діарея, млявість, втрата свідомості і судоми.
Коронавірус також може протікати безсимптомно, але людина все одно буде носієм захворювання.
Профілактика коронавірусу
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовмісних засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря в разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Нагадаємо, карантин в Україні був введений 12 березня для того, щоб не допустити поширення коронавірусу. Факти ICTV стежать за тим, що відбувається під час карантину в Києві та областях.